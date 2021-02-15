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15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları.
 15 Şubat 2021 00:02
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15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Aksaray-Kırşehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı kuracak. (Rize/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Karatay Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini atacak.

(Konya/13.30/16.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit uzman çavuş Hüseyin Sarı'nın Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Kahramanmaraş / 13.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/17.30/18.30)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Yabalak için Tekeli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Mersin/13.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır Aralık Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 10 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılacak. Selçuk, Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Iğdır/09.30-15.00)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit Aydın Köse'nin Kahta ilçesinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Adıyaman/10.15)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, partilerinin Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek İl Kongresi'ne iştirak edecek.

- Kurtulmuş, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına da ziyarette bulunacak.

(Rize/13.30/16.00/17.00)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılacak il kongresine katılacak.

(Eskişehir/12.00)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bursa/14.00)

10- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satış İstatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katılacak ve mevkidaşıyla Bakanlık'ta bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)
Anadolu Ajansı
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