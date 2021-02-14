İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı
İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
|14 Şubat 2021 23:05
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İstanbul'da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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