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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar .
 14 Şubat 2021 23:51
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 666 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Kademeli yüz yüze eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında yarın ders zili çalacak.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

- Kılıçdaroğlu kafe, eğlence sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla bir araya geldiği kafe, eğlence sektörü temsilcileri ve işletme sahiplerinin Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi.

İktidarı, destek vermesi için sıkıştırdıklarını, verilen desteğin "komik rakamlar" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, iktidarın esnafa 3 ay süreyle bin lira verdiğini, süreçte en büyük zararı görenin esnaflar olduğunu, hizmet sektörünün sıkıntı yaşadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, iş yerlerinin kapalı kalması ve çalışanların mağdur olmasının ortak sorun olduğunu vurguladı.

- Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinden valiler ile belediye başkanları, salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

- Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi verildi

Adana'da, Kovid-19 hastasından satın aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen işçi hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Kentte oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, işçisi R.Ç. hakkında 215 bin lirasını çaldığı ve Kovid-19 hastasından 500 lira karşılığında aldığı tükürüğü çayına karıştırarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.Ç. için "ev hapsi" kararı verildi.

- Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, izolasyona alınan oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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