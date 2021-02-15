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Doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda inşaat çalışmaları başlıyor

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz, deniz altından borularla Filyos Limanı'ndaki kara terminaline çıkarılacak. Filyos Limanı'nda zemin düzeltme çalışmalarına 1 Mart'ta başlanıyor.
 15 Şubat 2021 00:28
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Doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda inşaat çalışmaları başlıyor

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ekonomiye kazandırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

TRT'de yer alan habere göre; Keşfedilen gaz, deniz altından 150 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya ulaşacak. Gazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda, 1 Mart'ta zemini düzeltmek için inşaat çalışmalarına başlanacak.

2022 yılının sonlarına doğru da deniz tabanı üretim ve iletim sistemlerine ait ekipmanlarının serimleri yapılacak.

2023 yılında ise ekipmanlar ve sistem devreye alınarak üretime başlanacak.
TRT
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