Afyonkarahisar 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afyonkarahisar 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
|15 Şubat 2021 00:47
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