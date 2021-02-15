Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.
|15 Şubat 2021 00:48
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."
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