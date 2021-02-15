Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.
|15 Şubat 2021 00:50
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
15 Şubat 2021 19:40
|AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
15 Şubat 2021 19:37
|Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek
15 Şubat 2021 19:26
|Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez
15 Şubat 2021 19:20
|Fahrettin Altun'dan, kendisini hedef alan HDP'ye tepki
15 Şubat 2021 17:48
|Türkiye'den ABD'ye PKK katliamına ilişkin açıklama tepkisi
15 Şubat 2021 16:59
|Erdoğan'ın havaalanı inşaatını Karadeniz şivesiyle anlatması, salonu güldürdü
15 Şubat 2021 16:15
|İki bakan TBMM'de Gara operasyonunu anlatacak
15 Şubat 2021 15:51
|Erdoğan: Meclis'te işin gerçeğini anlatacağız
15 Şubat 2021 14:05
|Şehit cenazesinde, Meral Akşener'in çelengine tepki
15 Şubat 2021 13:42