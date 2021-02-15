İyi Parti'li Özdağ muhahiflerle parti kuracak

FETÖ ile ilgili iddiaları sonrası ihraç edilen ve İYİ Parti'ye yargı kararı ile dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, diğer muhaliflerle yeni bir parti kuracak. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne süren Özdağ, jet hızıyla ihraç edilmiş, yargı disiplin kurulunun konuya ilişkin kararını bozmuştu.

Mahkeme kararının ardından İYİ Parti'ye dönen Özdağ, partinin iletişim gruplarına dahil edilmedi. Özdağ'a parti ile ilgili hiçbir bilgi verilmediği öğrenildi. Bu arada Disiplin Kurulu da ay sonunda toplanarak Özdağ'ın ihracını yeniden gündemine alacak.



Tekrar ihraç edilmesi beklenen Özdağ'ın yeni parti için kolları sıvadığı belirtiliyor. Özdağ'ın partiden uzaklaştırılan ve parti içinde muhalif olan isimlerle toplantılar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Nur Banu Aras