1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur, sözleşmeli personel ve adayları ilgilendiren iki kritik konu

Memur ve memur adaylarının göreve başlatılmasında zaman zaman kamu kurumları ile karşı karşıya geldikleri bazen de mağduriyetler yaşanarak konunun yargıya taşındığı görülmektedir. Özellikle memnu hakların iadesi kararı alanlarla, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin memuriyete veya memuriyette (bu açıklamalarımız, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlileri için de geçerlidir) iken yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini açıklamaya çalışacağız.
 15 Şubat 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Memur, sözleşmeli personel ve adayları ilgilendiren iki kritik konu

Yenişafak Gazetesinden Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında memur ve sözleşmeli kamu personelinin, HAGB, memnu hakların iadesi gibi konularda karşılaştıkları sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü yazısında:

Memnu hakların iadesi kararı ve memuriyete etkisi

Öncelikle memnu hakların iadesi kararı alanların memuriyete dönüp dönemeyecekleri hakkında tartışma olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Nitekim konunun tartışmalı olduğu idari yargı kararlarında dahi görülmektedir.

Bu çerçevede, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas No: 2007/2368, Karar No: 2011/1214 No'lu kararı ile çok tartışmalı bir konuda yerleşik içtihatlarının aksine bir karar vererek memnu hakların iadesi kararı alanların memur olamayacağına hükmetti. Bu karar kulağa hoş gelse de içerisinde yer alan çelişkiler ileride ortaya daha vahim sonuçlar çıkaracağa benziyor. Kararın oy çokluğuyla alınması ve karşı oylarda yer alan gerekçeler incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacaktır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verilmiştir; "Memnu hakların iadesi kararı, 657 sayılı Kanun'un 48/A-5. maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlar bakımından devlet memuru olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta, ancak anılan Yasa maddesinde devlet memuru olabilmek için yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak koşulu arandığından, memnu hakların iadesi kararı, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı almış kişiler yönünden devlet memuru olabilme koşullarını sağlama bakımından bir hak doğurmamaktadır.

Öte yandan, 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun, 4778 sayılı Kanun'la değişik 8. maddesinin (b) bendi, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetlerde cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya oluştuğu tarihten itibaren ilgilinin on yıl içinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde adli sicildeki kaydının silinmesini öngörmekte olup, Türk Ceza Kanunu karşısında özel bir kanun olan 657 sayılı Kanun'un 48/A-5. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun aksine belli suçlar açısından, bu suçlar affa uğramış olsalar bile, süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı suçtan dolayı ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır."

Bu karara göre, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkümiyet kararı almış kişilerin memnu hakların iadesi kararı almış olsalar dahi devlet memuru olabilme imkanı ortadan kalkmıştır. İşte bu noktada memnu hakların iadesi kararı alanlarla haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenler memuriyete etkisi açısından biri birlerinden ayrılmaktadır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması memur olmaya engel midir?

Tartışmalı olsa da memnu hakların iadesi karının memur olmaya engel olduğu Danıştay kararları ile netlik kazanmıştır. Ancak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında durum farklıdır ve memur olmaya veya memuriyette kalmaya engel değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince, 657 sayılı Kanun'un 48-A/5 bendinde yer alan memuriyete engel suçlardan dolayı mahkum olan bir memur hakkında adli yargı mercilerince verilen mahkumiyet kararının hüküm kısmında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse bu memurun 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesinde yer alan "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi" hükmü olsa dahi memurluğu devam ettirilecektir.

Bu konuya ilişkin olarak Danıştay 12. Dairesi'nin 09.07.2008 tarihli ve Esas No: 2007/2534, Karar No: 2008/4502 No'lu kararında özetle; polis memuru iken, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş mahkumiyeti nedeniyle görevine son verilen davacının, söz konusu mahkumiyeti hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi karşısında, artık bu aşamada memur olma şartını yitirdiğinden söz edilemeyeceği ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, benzer bir konuda Danıştay 1. Dairesi'nin 25.03.2009 tarihli ve Esas No: 2009/221, Karar No: 2009/535 No'lu kararı da aynı yönde olup, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin memuriyetlerinin devam etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yine Danıştay 12. Dairesi'nin 12.2.2013 tarihli ve Esas No: 2010/1591, Karar No: 2013/439 No'lu kararı da aynı mahiyette olup, resmi evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahküm edilen davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sonrasında memuriyetine engel bir durum kalmadığından memuriyete devam ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda çok sayıda karar olduğunu ifade edebiliriz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sonuçları

Sonuç olarak haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kişi, bu karar gereğince işlediği suç 657 sayılı Kanun'un 48/A-5 maddesinde sayılan suçlar olsa dahi memuriyete son verilemeyecektir. Aynı suçu işleyen başka birisi hakkında verilen memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri bırakılması) kararı ise memuriyete engel olacaktır.

Bize göre burada çelişkili bir durum söz konusudur. Memuriyete girişte ve memuriyette kalışta suçun mahiyeti mi esas olmalıdır yoksa ilgililer hakkında verilen karar mı? Çünkü aynı suçla ilgili haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler memur olabilirlerken veya memuriyette kalabilirlerken memnu hakların iadesi kararı alanların bu şansları bulunmamaktadır. Bu nedenle konunun çözümünün yargı kararlarından ziyade kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Konunun çözümü için neler yapılmalıdır?

Bazı kanunlarda konunun çözümü açık bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. 5188 sayılı Kanun'un özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar başlıklı maddesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile işlenen bazı suçlardan mahkum olanların Özel güvenlik görevlisi olamayacağı belirtilerek son nokta konulmuştur.

Yine 926 sayılı Kanun'da cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsalar bile bazı suçları işleyenlerin bazı haklardan yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Sonuç olarak, öncelikle 657 sayılı Kanun'un 48/A-5. maddesi olmak üzere benzer düzenlemeler olan diğer kanunların ilgili kısımlarına 5188 ve 926 sayılı Kanunlardaki düzenlemelere benzer düzenlemeler getirilmesi ile sorun kökten çözüme kavuşturulacaktır. Aksi takdirde zimmet suçundan mahküm olan bir memur, hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle çalışmaya devam ederken daha önce bu suçu işleyip de yasaklanmış hakların iadesi kararı almış birisi memur olarak atanamayacaktır. Bu tür garip durumlarla karşılaşmamak için adım atma zamanının geldiğini düşünüyoruz.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, Kovid-19 hastalarına psikolojik destek veriyor
15 Şubat 2021 19:32		 Yasa dışı yayın yapan 128 internet sitesine erişim engellendi
15 Şubat 2021 18:25
Altı ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
15 Şubat 2021 18:21		 MSB, bilişim personeli alımı sözlü sınava girecekler açıklandı
15 Şubat 2021 16:27
İstanbul'un bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı
15 Şubat 2021 16:23		 14 kişide korona çıktı, köy 3. kez karantinaya alındı
15 Şubat 2021 16:09
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
15 Şubat 2021 15:47		 Göç İdaresi, 'Uygur Türkleri, Çin'e iade edildi' iddialarını yalanladı
15 Şubat 2021 14:50
İstenmeyen mesajların E- devlet'ten iptali için yarın son gün
15 Şubat 2021 14:29		 YÖK'ten 100-2000 bursiyerleri hakkında mücbir sebep kararı!
15 Şubat 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:40 - Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü19:37 - AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı19:35 - Yazıcıoğlu davasında 4 kamu görevlisine hapis cezası19:34 - İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi19:32 - Öğretmenler, Kovid-19 hastalarına psikolojik destek veriyor19:26 - Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek
19:20 - Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez19:18 - Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! 60 yaşındaki kadın icralık oldu19:15 - Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi19:08 - Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor18:58 - FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı18:53 - TSK, Gara'da keskin nişancıların koruduğu mağarada teröristleri kıstırmış
18:49 - Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı18:47 - İki tarih karıştırılıyor! Tonlarca gıdayı çöp yapan tarih18:35 - Bu ilde konut satışları 1 yılda yüzde 40 azaldı18:33 - Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı18:25 - Yasa dışı yayın yapan 128 internet sitesine erişim engellendi
18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
EGM'den şehit polis memuru ile ilgili 'ihraç' iddialarına yalanlama
Memur, sözleşmeli personel ve adayları ilgilendiren iki kritik konu
TÜİK Başkanı görevden alındı
Kabinede 'kademeli esneme' gündeme alınacak
Doların ardından altın da düştü: 407 TL
İstenmeyen mesajların E- devlet'ten iptali için yarın son gün
YÖK Başkanı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim bu hafta netleşir
Profesörün iki yıllık rapor oyunu: Kamu görevinden çıkartılması istendi
Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
Listeler iletildi. Öğretmenler için aşılama başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
herkesin kendine müslüman olması 1
susuz yaz 1
nafaka 1
patates 1
12.02.2021 2
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 2
kol saati 1
tenakuz 1
toplu yazar alımı 1
göz kararı 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam