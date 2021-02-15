Fırtına ve hortumları daha çok göreceğiz

Çukurçayır, iklim değişikliği sebebiyle bu gibi olayların sıklaşabileceğini vurgulayarak "Ülkemizde şu ana kadar 700'ün üzerinde hortum meydana gelmiş. Tabii eskiden telefonlar olmadığı için bu gibi görüntüler pek kaydedilmemiş. Ancak ben hem süresi hem de etkisi itibariyle İzmir'deki gibi bir hortuma şahit olmadım. İklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıklarında bir artış söz konusu, küresel olarak ısınıyoruz. Bu ısınmayla beraber aşırı hava olaylarını daha sık görme durumumuz söz konusu. Bunların içinde hortum da şiddetli yağışlar da fırtınalar da var. Hortumun ne zaman ve nerede çıkacağını tahmin etmek imkansız. Bu yüzden engelleyemeyiz. Korunmak gibi de şansımız yok. Sadece mümkün mertebe kapalı alanlarda kalarak, açık alanlara çıkmayarak saklanabiliriz" diye konuştu.

Çök, kapan tut, kurtul

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da şunları söyledi: Eskiden denizde hortum oluyordu, gelip kıyıya vuruyordu, orada kimse yaşamadığı için haber olmuyordu. Bir afete dönüşmüyor, bir tehlike olarak kalıyordu. Kıyılar yerleşime açıldıkça hortumlardan daha fazla etkilenir olduk. Yoksa hortum hep vardı, daha da olacak. Hortumdan korunmak depremdeki gibi çök-kapan-tutun yöntemiyle olur.

Cevdet Fırat Aydoğmuş