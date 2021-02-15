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Yerli otonun motoruna AB fonundan katkı

Yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerinin (NTE) araştırılmasına yönelik 14 milyon euro'luk AB projesi onaylandı. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA), Munzur Üniversitesi ve TENMAK'ın dahil olduğu projeyle, üretimden nihai kullanıma kadar ulusal çapta ihtiyaç duyulan nadir toprak elementleri temin edilecek.
 15 Şubat 2021 07:52
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Yerli otonun motoruna AB fonundan katkı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Proje kapsamında, KOBİ'ler, imalat sanayi, Ar-Ge merkezleri, girişimciler, yatırımcılar ve kamu kurumları tarafından NTE sektörünün yurt içi gelişimi için gerekli altyapının kurulumu ve teknik bilgi aktarımları sağlanacak. Çeşitli teknik danışmanlık hizmetleri ve laboratuvar kurulumlarının da planlandığı projede, pek çok kritik sektörde kullanılan nadir toprak elementinin yerli üretim imkanı için geniş katılımlı bir Ar-Ge ekosistemi kurulacak.

Yerli kaynaklarla tedarik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Günümüzde başta elektrikli araçlar olmak üzere rüzgar türbinleri, fiber optik kablolar, güneş panelleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi pek çok üründe NTE'lerden yararlanıyoruz. Tedarik riski olan bir ürün. Bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, ileri teknoloji ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması açısından önemli. Çevre dostu yöntemlerle mevcut kaynaklarımızdan ihtiyacımızın önemli bir kısmını giderebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye'nin en büyük iki NTE cevherleşme sahasından yüksek saflıkta elde edeceğimiz ürünlerle, bu alandaki ham madde ve tedarik kaynaklarını önemli oranda yerlileştirmiş olacağız" dedi. Projeyle, sadece jeolojik kaynaklardan değil, geri dönüşüm yöntemiyle de NTE elde edileceğini belirten Dönmez, "Yurt içinde yüksek miktarda NTE içeren mıknatıs, batarya ve LED sistemleri gibi elektronik atıkların geri dönüşümlerini sağlayarak, doğrudan imalat sanayinde kullanabileceğimiz yüksek saflıkta ürünler elde edeceğiz" dedi.

Proje kapsamında, yerli otomobilin elektrik motoru, rüzgar türbinleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan "NdFeB Mıknatısı"nın yerli imkanlarla üretileceğini açıklayan Dönmez, "İmalat sanayi için yüksek katma değerli ürünler geliştirip, patentlerini alacağız. Yurt içi laboratuvarlarda NTE'ler için kullanılacak referans malzeme üretimini de yine yerli imkanlarla sağlayacağız" diye konuştu.
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