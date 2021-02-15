Toplu taşıma yasağı 12 yaşa düştü
İstanbul Valiliği, kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirmişti.
|15 Şubat 2021 07:50
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları'yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı.
Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, "Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğretmenler, Kovid-19 hastalarına psikolojik destek veriyor
15 Şubat 2021 19:32
|Yasa dışı yayın yapan 128 internet sitesine erişim engellendi
15 Şubat 2021 18:25
|Altı ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
15 Şubat 2021 18:21
|MSB, bilişim personeli alımı sözlü sınava girecekler açıklandı
15 Şubat 2021 16:27
|İstanbul'un bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı
15 Şubat 2021 16:23
|14 kişide korona çıktı, köy 3. kez karantinaya alındı
15 Şubat 2021 16:09
|Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
15 Şubat 2021 15:47
|Göç İdaresi, 'Uygur Türkleri, Çin'e iade edildi' iddialarını yalanladı
15 Şubat 2021 14:50
|İstenmeyen mesajların E- devlet'ten iptali için yarın son gün
15 Şubat 2021 14:29
|YÖK'ten 100-2000 bursiyerleri hakkında mücbir sebep kararı!
15 Şubat 2021 14:01