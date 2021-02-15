Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
|15 Şubat 2021 08:42
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Emirsultan Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katındasaat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Samet Ş. (32) ve eşi Kübra Ş (32), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Samet Ş, kendini karnından 5 kez bıçakladı. Kocasına mani olmak isteyen Kübra Ş. arbede sırasında elleri kesildiği için yaralandı. Ancak karnından aldığı beş bıçak darbesiyle ağır yaralanan Samet Ş. yere yığıldı.
YARALI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Gürültüyü duyan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samet Ş. ve Kübra Ş, hastaneye kaldırıldı. Kübra Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Samet Ş'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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