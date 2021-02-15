Çorum, Amasya ve Tokat için yoğun kar uyarısı
Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağması beklenen yoğun kar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|15 Şubat 2021 08:50
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Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağması beklenen yoğun kar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinde Çorum, akşam saatlerinde Amasya, gece saatlerinde Tokat çevrelerinde etkisini artıracak kar yağışlarının çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.
Zaman zaman tipi şeklinde yağacak karın, kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı ve tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
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