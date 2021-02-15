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Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık

Okan Kurt'la birlikte koronavirüse yakalanan Demet Akalın, hastalığı Uludağ tatilinde kaptıklarını söyledi: "Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi.
 15 Şubat 2021 08:52
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Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık

Hürriyetten İsmail Bayrak'ın haberine göre;

COVID-19'a yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan'ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" dedi.

BAKICIDAN DEĞİLMİŞ

Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Uludağ'a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık."

'Linç etmeyin' demişti

Demet Akalın, Uludağ tatili öncesi Twitter sayfasından takipçilerine şöyle seslenmişti: "Ben hafta sonu gideceğim Uludağ'a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım." Ünlü şarkıcı ve Okan Kurt, birlikte dağa gidip kayak tatili yaptı. Ancak çift virüse yakalandı.
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