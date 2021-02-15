Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık
|15 Şubat 2021 08:52
|+Aa- Yazdır
Hürriyetten İsmail Bayrak'ın haberine göre;
COVID-19'a yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan'ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" dedi.
BAKICIDAN DEĞİLMİŞ
Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Uludağ'a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık."
'Linç etmeyin' demişti
Demet Akalın, Uludağ tatili öncesi Twitter sayfasından takipçilerine şöyle seslenmişti: "Ben hafta sonu gideceğim Uludağ'a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım." Ünlü şarkıcı ve Okan Kurt, birlikte dağa gidip kayak tatili yaptı. Ancak çift virüse yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'gizliliği ihlal' davasında beraat kararı
15 Şubat 2021 14:54
|Reytinglere yenik düşen dizi için final kararı alındı
13 Şubat 2021 16:40
|Şarkıcı Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Şubat 2021 15:19
|Dans ettiği için işinden olan Hande Sarıoğlu: İnsanlığınıza tüküreyim!
13 Şubat 2021 10:06
|Koronavirüs tedbirlerine uymayan İrem Derici'ye para cezası kesildi
13 Şubat 2021 00:59
|Acun, 50 dönüm arazi satın aldı: Survivor o ilde mi çekilecek?
11 Şubat 2021 17:53
|Demet Akalın isyan etti: Ayıptır, günahtır!
11 Şubat 2021 16:25
|Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı
11 Şubat 2021 08:40
|Çukur dizisinin final yapacağı tarih belli oldu
10 Şubat 2021 13:46
|CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
09 Şubat 2021 16:30