Bebek katili PKK'nın kalleşliğinin sonu gelmiyor! Son alçaklığı Mağara katliamı oldu

Türkiye'deki ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapan bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam üstüne katliam yaptı. Son olarak da Türkiye'den kaçırdığı 13 kişiyi Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde inşa ettiği mağara hapishanede başlarından vurarak şehit etti. İşte PKK'nın güvenlik güçlerinin yanı sıra bebekler dahil sivilleri de hedef aldığı saldırılardan bazıları...

- BEBEK KATİLİ:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristler okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizdi. PKK'nın kurşuna dizdikleri arasında yer alan kundakta kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü gösteriyordu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

- BAŞBAĞLAR KATLİAMI:

Terör örgütünün en büyük vahşetlerinden biri "Başbağlar katliamı"ydı. PKK, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünü basıp 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.

- ÜNİFORMASIZ 33 ASKER:

24 Mayıs 1993'te Bingöl-Elazığ karayolunda yol kesen örgüt, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti.

- ÖĞRETMENLER, YOLCULAR KURŞUNA DİZİLDİ:

Türkiye, 1994 yılının ilk gününe, Elazığ ve Mardin'den gelen katliam haberleriyle uyandı. Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünü durduran PKK'lılar, 8 kişiyi kurşuna dizdi. Aynı gün Mardin'e bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti. Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te 6 öğretmen teröristlerce katledildi. Bu olaydan bir ay sonra Erzurum'un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK'lılar, öğretmenlerden 4'ünü öldürdü.

- DERSHANEYE BOMBALI SALDIRI:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin ölmesi hafızalardan silinmedi.

- KÖYE PATLAYICI KAMYONU: Teröristler,

12 Mayıs 2017'de 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

- AYBÜKE VE NECMETTİN ÖĞRETMEN:

Teröristlerin katlettiği öğretmenlerden Şenay Aybüke 9 Haziran 2017'de Batman'da şehit edildi. Teröristler, 16 Haziran 2017 günü de sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı kaçırıp katletti.

- ŞEHİRLERE BOMBA:

Ankara'da 22 Mayıs 2007'de Anafartalar Çarşısı'na bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Ankara'da 20 Eylül 2011'de Kumrular Caddesi'nde 3, 13 Mart 2016'da Güvenpark yakınlarında 36 kişi PKK bombalarının kurbanı oldu. İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de 5'i çocuk 18 kişi PKK bombasıyla hayatını kaybetti. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki bombalı saldırıda 47 kişi şehit oldu.

- 6-7 EKİM OLAYLARI: 6-7 Ekim 2014 olaylarında 2 polis memuru şehit düştü, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis yaralandı.

REHİN ALDILAR... MAĞARADA TOPLADILAR... KATLETTİLER:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde bir mağara hapishanede tutulan PKK'nın kaçırdığı 13 kişinin, teröristlerce başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu açıkladı. Şehitlerin 10'unun kimlikleri belli oldu. 6'sı kaçırılan asker, 2'si kaçırılan polis, ikisi de sivil vatandaş çıktı.