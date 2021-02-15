Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek günü 6,9550 TL'den tamamladı.
|15 Şubat 2021 17:16
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0320
|7,0330
|6,9540
|6,9550
|Avro
|8,5010
|8,5020
|8,4350
|8,4360
|Sterlin
|9,6820
|9,7310
|9,6550
|9,7030
|İsviçre Frangı
|7,8490
|7,8880
|7,7970
|7,7360
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0020
|7,0820
|6,9240
|7,0040
|Avro
|8,4610
|8,5410
|8,3950
|8,4750
|Sterlin
|9,6220
|9,8320
|9,5950
|9,8050
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