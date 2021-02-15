PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi
|15 Şubat 2021 09:51
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Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi. Böylece şehitlerden 12'sinin kimlik tespit işlemi tamamlanmış oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır'ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi
Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin'in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.
Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.
Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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