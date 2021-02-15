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Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
|15 Şubat 2021 09:58
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