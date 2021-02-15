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YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvuru süresi bugün son bulacak
 15 Şubat 2021 10:09
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YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvuru süresi bugün son bulacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2021-YÖKDİL/1 sınavı başvurularının son gününün 15 Şubat olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvuruların bugün 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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