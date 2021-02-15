Sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
|15 Şubat 2021 10:12
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Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit'te 10 kişinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi.
Ekipler, şüphelilere ait 10 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Diğer 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
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