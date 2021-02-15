TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021' başvuruları başladı
|15 Şubat 2021 10:34
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TRT'nin düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021" için başvuru süreci bugün başladı.
TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT'nin sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp onları desteklemeyi amaçladığı yarışmanın bu yıl 7'ncisi yapılacak.
Gençlerin "salgın koşullarında da hız kesmeden üretmeye devam etmelerinin" teşvik edileceği yarışmaya son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.
"Radyo Yayıncılığı", "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı" ve "Dijital Yayıncılık" olmak üzere 4 ana kategoride yapılan yarışmaya bu yıl "Dijital Video İçerik Formatı" ve "Podcast" başlıklarında yeni alt kategoriler eklendi.
Toplam 14 alt kategoride düzenlenecek bu yılki yarışma, önceki yıllardan farklı olarak tüm fakültelerden üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak. Ön lisans ve lisans öğrenimi gören 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu üniversite öğrencileri özgün eserleri ile yarışmaya katılabilecek.
Başvurular, www.trtgeleceginiletisimcileri.com üzerinden yapılabilecek.
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