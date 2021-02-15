Yozgat Şeker Fabrikası'ndan üretim rekoru bekleniyor
Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor.
|15 Şubat 2021 10:42
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Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Yozgat Şeker Fabrikası, 23 yıldır damakları tatlandırıyor.
23 Ağustos 1990'da temeli atılan fabrika, 15 Şubat 1998'de hizmete açıldı. Kurulduğunda günlük 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olan fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.
Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor. Fabrika, 23 Şubat'ta sona ermesi beklenen 2020-2021 kampanya döneminde yaklaşık 75 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyor.
Yozgat Şeker Fabrikası, tüm zamanların en iyi verilerinin beklendiği 2020-2021 üretim döneminde oluşturacağı 550 milyon liralık katma değer ile şehrin ekonomisine büyük bir katkı sunacak.
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