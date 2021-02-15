1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelleri aştı, işinin patronu oldu

Ankara'da bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.
 15 Şubat 2021 10:44
+Aa- Yazdır
Engelleri aştı, işinin patronu oldu

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli Hatice Aydoğan, belediyenin Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde amigurumi kursunu başarıyla tamamladı.

Aydoğan, kendi işini kurarak, çocukların "oyuncakçı teyze"si oldu.

Hatice Aydoğan, Altındağ'ın girişimci kadınları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Amigurumi adı verilen, Japonlara özgü oyuncak yapma sanatını kısa sürede öğrendim. Yaratıcılığımı da katarak kursta kısa sürede hızla ilerledim. Bu kursta bana emek veren değerli hocalarıma, Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne, bizlere cesaret veren Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya ve satış yapmama vesile olan Altın Eller Kadın Kooperatifi'ne çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

En çok oyuncak bebek yapmayı sevdiğini ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çocukları çok seviyorum ve onlar mutlu olsun istiyorum. Çocukları mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Amigurumi sayesinde bedensel engelimi unuttum, moralim düzeldi. Oldukça zor zamanlar yaşamıştım, kötü günleri amigurumi sayesinde atlattım. Oyuncaklar beni mutlu etti, hayata yeniden bağlandım. Kültür merkezindeki arkadaşlarım, hocalarım bana çok destek oldu. Ürünlerimi kazanca dönüştürmeyi başardım. Şimdi hayata daha çok bağlıyım, daha mutluyum."

- "Becerilerini maddi kazanca dönüştürmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı kadınların kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Altındağlı kadınların çok becerikli olduğunu aktaran Balcı, "El emeği bizim için çok değerli. Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hatice Hanım'ı da girişimciliği ve yaratıcılığından dolayı tebrik ediyorum. Yaptığı oyuncaklar gerçekten çok güzel, çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Ellerine ve emeklerine sağlık." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! 60 yaşındaki kadın icralık oldu
15 Şubat 2021 19:18		 Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi
15 Şubat 2021 19:15
Korona tedavisi gören usta oyuncu entübe edildi
15 Şubat 2021 18:09		 Meteoroloji uyardı: Soğuk hava hafta sonuna kadar etkili olacak
15 Şubat 2021 17:04
Kardan gelin ve damat yapıp takı taktılar
15 Şubat 2021 15:31		 Balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
15 Şubat 2021 15:09
Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
15 Şubat 2021 14:45		 Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
15 Şubat 2021 14:15
Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: Bekle dedin bekledim
15 Şubat 2021 13:57		 İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 47.20'ye yükseldi
15 Şubat 2021 12:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:40 - Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü19:37 - AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı19:35 - Yazıcıoğlu davasında 4 kamu görevlisine hapis cezası19:34 - İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi19:32 - Öğretmenler, Kovid-19 hastalarına psikolojik destek veriyor19:26 - Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek
19:20 - Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez19:18 - Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! 60 yaşındaki kadın icralık oldu19:15 - Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi19:08 - Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor18:58 - FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı18:53 - TSK, Gara'da keskin nişancıların koruduğu mağarada teröristleri kıstırmış
18:49 - Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı18:47 - İki tarih karıştırılıyor! Tonlarca gıdayı çöp yapan tarih18:35 - Bu ilde konut satışları 1 yılda yüzde 40 azaldı18:33 - Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı18:25 - Yasa dışı yayın yapan 128 internet sitesine erişim engellendi
18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
EGM'den şehit polis memuru ile ilgili 'ihraç' iddialarına yalanlama
Memur, sözleşmeli personel ve adayları ilgilendiren iki kritik konu
TÜİK Başkanı görevden alındı
Kabinede 'kademeli esneme' gündeme alınacak
Doların ardından altın da düştü: 407 TL
İstenmeyen mesajların E- devlet'ten iptali için yarın son gün
YÖK Başkanı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim bu hafta netleşir
Profesörün iki yıllık rapor oyunu: Kamu görevinden çıkartılması istendi
Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
Listeler iletildi. Öğretmenler için aşılama başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 2
futbolun güzel anları 1
patates 1
göz kararı 1
Domates 4
toplu yazar alımı 1
Belki herkesin bir gezegeni vardır 1
rahat kafa 1
göreslemek 2
şifre unutmak 2
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam