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Clubhouse'un güvenliğine ilişkin değerlendirme

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexey Firsh, "Clubhouse'un gizlilik politikası bir bütün olarak nispeten standart görünüyor. Ancak bu tür sosyal ağlarda bir şey paylaştığınızda, paylaşılan verilerinize ne olacağından yüzde 100 emin olamayacağınızı aklınızda tutmak çok önemlidir. Bu nedenle, bir gün bu bilgilerin halka sızabileceği gerçeğine hazırlıklı olun." açıklamasından bulundu.
 15 Şubat 2021 10:50
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Clubhouse'un güvenliğine ilişkin değerlendirme

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexey Firsh, "Clubhouse'un gizlilik politikası bir bütün olarak nispeten standart görünüyor. Ancak bu tür sosyal ağlarda bir şey paylaştığınızda, paylaşılan verilerinize ne olacağından yüzde 100 emin olamayacağınızı aklınızda tutmak çok önemlidir. Bu nedenle, bir gün bu bilgilerin halka sızabileceği gerçeğine hazırlıklı olun." açıklamasından bulundu.

Kaspersky açıklamasına göre, Clubhouse uygulaması son dönemde hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça popüler hale geldi. Bu durum podcast yayınlarının son zamanlarda toparlanmasıyla birlikte ses tabanlı ürünlere artan ilginin bir yansıması gibi görünüyor.

Açıklamaya göre, Clubhouse, bir sosyal ağın temel dinamiği olan insanların birbirini bulması ve etkileşimde bulunması için gerekli her şeye sahipken, kayıt aşamasının mevcut durumu nedeniyle sahte bir güvenlik, mahremiyet ve yakınlık duygusu oluşturabiliyor. Bu, kullanıcılar açısından internette herhangi bir kamusal alanı kullanırken karşılaşılanlara benzer dikkat edilmesi gereken riskler oluşturuyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, uygulamanın ortaya çıkardığı söz konusu risklerden biri gizlilik. Uygulama, bir hesaba kaydolunduğunda, içerik oluşturulduğunda, paylaşıldığında, başkalarıyla mesajlaşıldığında ve iletişim kurulduğunda katılımcıların sağladığı içeriği, iletişimi ve diğer bilgileri topluyor. Katılımcının hesap oluşturmak ve yönetmek için katılımcı isim, telefon numarası, fotoğraf, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi kişisel verileri sağlaması gerekiyor. Uygulama, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydediyor. Ayrıca katılımcılar hakkında toplanan verilerin, geçici kullanım için de olsa üçüncü şahıslara verilme ihtimali bulunuyor. Bu durumda hiç kimse sızıntılara karşı koruma altında olmuyor.

Kaspersky uzmanları, her kullanıcının internetin, özellikle de tartışma ortamlarının ve sosyal platformların halka açık yerler olduğunu ve buralarda gerçekleştirilen davranışların kamuya uygun olması gerektiğini hatırlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alexey Firsh, "Clubhouse'un gizlilik politikası bir bütün olarak nispeten standart görünüyor. Ancak bu tür sosyal ağlarda bir şey paylaştığınızda, paylaşılan verilerinize ne olacağından yüzde 100 emin olamayacağınızı aklınızda tutmak çok önemlidir. Bu nedenle, bir gün bu bilgilerin halka sızabileceği gerçeğine hazırlıklı olun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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