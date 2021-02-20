1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jüri görevinden kaynaklı ceza soruşturması hakkında karar!

Danıştay Birinci Dairesi, öğretim elemanlarının farklı üniversitelerde katıldıkları jüri görevlerinden dolayı ceza soruşturmalarının kadrolarının bulunduğu üniversitelerce yapılamayacağına hükmetti!
 20 Şubat 2021 15:02
+Aa- Yazdır
Jüri görevinden kaynaklı ceza soruşturması hakkında karar!

Dava konusu olayda, öğretim görevlisi alımı için kurulan jüri üyeleri hakkında yanlı davrandıkları ve başka bir adayın sınavı kazanmasını sağladıkları iddialarıyla Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri hakkında men-i muhakeme kararı verilirken, ilgili jüride yer alan ancak kadrosu Akdeniz Üniversitesinde olan öğretim üyesi hakkındaki kararın ilgili üniversitece verilmesi gerektiğine kanaatine varıldığı, bu üniversite tarafından yürütülen soruşturma sonucunda men-i muhakeme kararı alınmıştır.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen kararda; şikayet konusu eylemlerin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımı sınavındaki jüri üyeliği görevinden kaynaklandığı, bu görevi sebebiyle ve görevi sırasında işlendiği, dolayısıyla şüphelinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki görevinden kaynaklanan suçla ilgili ceza soruşturmasının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılması ve bu Üniversite Rektörlüğünce oluşturulacak kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınması gerektiğine hükmedilerek, farklı üniversiteden görevlendirilen jüri üyesi hakkında kadrosunun bulunduğu üniversitece karar verilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

Esas No: 2020/1084

Karar No: 2020/1227

DAVA : .... Üniversitesi Rektörlüğünün 30.6.2020 tarih ve E.14499 Sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi S. Güngörmez'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı ( c ) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde görevlendirilecek uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .... Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ....'nın Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımına ilişkin 28.1.2019 tarihinde yapılan sınavda jüri üyesi olarak görev yaptığı, söz konusu sınavda jüri üyelerinin adayların değerlendirilmesine yanlı davrandıkları, ....'nin diploma ve ALES puanından yaklaşık 22 puan daha düşük puanı olan adayın sınavı kazanmasını sağladıkları, ....e'yi haksız yere başarısız kabul ettikleri iddialarıyla ....tarafından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu, bu şikayet üzerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görevli Jüri Üyeleri .... ve .... hakkında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce soruşturma başlatıldığı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 4.10.2019 tarih ve 1 Sayılı kararıyla adı geçenlerin men-i muhakemelerine karar verildiği, bu arada, diğer Jüri Üyesi ....'nın ise Akdeniz Üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi olduğu gerekçesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünün 17.6.2019 tarihli yazısıyla şikayetin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bildirildiği, bunun üzerine ....Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da .... hakkında soruşturma yapılıp Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesine ilişkin 5.5.2020 tarih ve 2020/26 Sayılı kararının alındığı görülmüştür.

Ancak,....Üniversitesinde görev yapan .....'nın şikayet konusu eylemlerinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımı sınavındaki jüri üyeliği görevinden kaynaklandığı, bu görevi sebebiyle ve görevi sırasında işlendiği, dolayısıyla şüphelinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki görevinden kaynaklanan suçla ilgili ceza soruşturmasının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılması ve bu Üniversite Rektörlüğünce oluşturulacak kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınması gerektiği, şüphelinin Akdeniz Üniversitesindeki görevi sırasında ve buradaki görevi sebebiyle işlenmeyen suç nedeniyle ....Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünün 31.8.2020 tarih ve E.35661 Sayılı yazısıyla Dairemize gönderilen ve Dairemizin 2020/1453 esas sayısına kaydedilen dosyadaki atılı suç ile bu dosyadaki atılı suçun aynı olduğu, bu dosyadaki şüpheli ....'nın E:2020/1453 Sayılı dosyamızda da şüpheli olarak diğer jüri üyeleriyle birlikte soruşturulduğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 1.6.2020 tarih ve 1 Sayılı kararıyla men-i muhakemesine karar verildiği, böylece bu kararımızda belirttiğimiz şekilde soruşturma yapılıp Kurul kararı verildiğinin görüldüğü, atılı suçun ve ....'nın da aralarında olduğu şüphelilerin sorumluluklarının E:2020/1453 Sayılı dosyada incelenip karara bağlanacağı açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan yetkisiz Kurulun 5.5.2020 tarih ve 2020/26 Sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, isnat edilen suç nedeniyle .... hakkında 2547 Sayılı Kanun'un 53. maddesi gereğince Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yapılıp ve bu Üniversitenin Rektörlüğünce oluşturulacak Kurul tarafından men-i muhakemesi yolunda karar alındığından, bu dosyadaki ....'ya atılı suç nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak .... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 1.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hamile kadını işe almamak ayrımcılık
29 Şubat 2020 08:59		 Şikayet sonrasında, cezaevi yöneticilerine para cezası
27 Aralık 2019 10:45
'Bekara ev yok' kararına ceza
07 Mayıs 2019 15:07		 AİHM, ihraç edilen öğretmenin başvurusunu reddetti
27 Ekim 2018 17:17
AİHM'den Öcalan'ın avukatlarına ret
03 Ekim 2018 23:40		 AİHM, Uludere başvurusunu kabul etmedi
17 Mayıs 2018 19:57
AİHM'den Demirtaş davasında yeni karar
23 Ekim 2017 17:58		 AİHM'den başörtülü öğrencileri engelleyen profesöre ret
08 Haziran 2017 18:28
AİHM Türkiye'nin tazminata itirazını kabul etmedi
02 Kasım 2016 15:06		 Darbe mağdurlarına bedelsiz hukuk hizmeti verilecek
18 Temmuz 2016 21:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü16:24 - Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye geliyor15:51 - Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun beyanına kanacak çocuk bulunamaz15:50 - Çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiası yalanlandı15:46 - İzmir'de depremin yıktığı bölgede binaların yapımına başlanıyor15:46 - İletişim Başkanlığı Doğrulama platformu kuruyor
15:43 - Mesleki Eğitim'de 2. dönem çerçeve programları yayımlandı15:28 - Koronavirüs tedbirleri gribal enfeksiyonları azalttı15:24 - FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor15:22 - Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı15:19 - MSB'den üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı15:16 - Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu'nun ilk dersini verdi
15:13 - Yurt dışından telefon alanlar için kayıt süresi uzatıldı15:08 - MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı15:02 - Jüri görevinden kaynaklı ceza soruşturması hakkında karar!14:56 - Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor14:40 - Can Dündar, terör örgütü PKK'nın kanalında konuştu
14:33 - Bartın'da kademeli normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
Prof. Özlü'den uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
organik gübre 1
ya herro ya merro 1
hükümete isyan etmek günahtır 2
yeni türkü 2
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 1
Merkel'in maske paniği 1
durduk yere akla gelen replikler 3
Ayo mama 1
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 2
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam