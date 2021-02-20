Jüri görevinden kaynaklı ceza soruşturması hakkında karar!

Dava konusu olayda, öğretim görevlisi alımı için kurulan jüri üyeleri hakkında yanlı davrandıkları ve başka bir adayın sınavı kazanmasını sağladıkları iddialarıyla Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri hakkında men-i muhakeme kararı verilirken, ilgili jüride yer alan ancak kadrosu Akdeniz Üniversitesinde olan öğretim üyesi hakkındaki kararın ilgili üniversitece verilmesi gerektiğine kanaatine varıldığı, bu üniversite tarafından yürütülen soruşturma sonucunda men-i muhakeme kararı alınmıştır.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen kararda; şikayet konusu eylemlerin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımı sınavındaki jüri üyeliği görevinden kaynaklandığı, bu görevi sebebiyle ve görevi sırasında işlendiği, dolayısıyla şüphelinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki görevinden kaynaklanan suçla ilgili ceza soruşturmasının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılması ve bu Üniversite Rektörlüğünce oluşturulacak kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınması gerektiğine hükmedilerek, farklı üniversiteden görevlendirilen jüri üyesi hakkında kadrosunun bulunduğu üniversitece karar verilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

Esas No: 2020/1084

Karar No: 2020/1227

DAVA : .... Üniversitesi Rektörlüğünün 30.6.2020 tarih ve E.14499 Sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi S. Güngörmez'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı ( c ) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde görevlendirilecek uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .... Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ....'nın Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımına ilişkin 28.1.2019 tarihinde yapılan sınavda jüri üyesi olarak görev yaptığı, söz konusu sınavda jüri üyelerinin adayların değerlendirilmesine yanlı davrandıkları, ....'nin diploma ve ALES puanından yaklaşık 22 puan daha düşük puanı olan adayın sınavı kazanmasını sağladıkları, ....e'yi haksız yere başarısız kabul ettikleri iddialarıyla ....tarafından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu, bu şikayet üzerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görevli Jüri Üyeleri .... ve .... hakkında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce soruşturma başlatıldığı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 4.10.2019 tarih ve 1 Sayılı kararıyla adı geçenlerin men-i muhakemelerine karar verildiği, bu arada, diğer Jüri Üyesi ....'nın ise Akdeniz Üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi olduğu gerekçesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünün 17.6.2019 tarihli yazısıyla şikayetin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bildirildiği, bunun üzerine ....Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da .... hakkında soruşturma yapılıp Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesine ilişkin 5.5.2020 tarih ve 2020/26 Sayılı kararının alındığı görülmüştür.

Ancak,....Üniversitesinde görev yapan .....'nın şikayet konusu eylemlerinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi alımı sınavındaki jüri üyeliği görevinden kaynaklandığı, bu görevi sebebiyle ve görevi sırasında işlendiği, dolayısıyla şüphelinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki görevinden kaynaklanan suçla ilgili ceza soruşturmasının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılması ve bu Üniversite Rektörlüğünce oluşturulacak kurul tarafından adı geçenin men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınması gerektiği, şüphelinin Akdeniz Üniversitesindeki görevi sırasında ve buradaki görevi sebebiyle işlenmeyen suç nedeniyle ....Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünün 31.8.2020 tarih ve E.35661 Sayılı yazısıyla Dairemize gönderilen ve Dairemizin 2020/1453 esas sayısına kaydedilen dosyadaki atılı suç ile bu dosyadaki atılı suçun aynı olduğu, bu dosyadaki şüpheli ....'nın E:2020/1453 Sayılı dosyamızda da şüpheli olarak diğer jüri üyeleriyle birlikte soruşturulduğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 1.6.2020 tarih ve 1 Sayılı kararıyla men-i muhakemesine karar verildiği, böylece bu kararımızda belirttiğimiz şekilde soruşturma yapılıp Kurul kararı verildiğinin görüldüğü, atılı suçun ve ....'nın da aralarında olduğu şüphelilerin sorumluluklarının E:2020/1453 Sayılı dosyada incelenip karara bağlanacağı açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan yetkisiz Kurulun 5.5.2020 tarih ve 2020/26 Sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, isnat edilen suç nedeniyle .... hakkında 2547 Sayılı Kanun'un 53. maddesi gereğince Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yapılıp ve bu Üniversitenin Rektörlüğünce oluşturulacak Kurul tarafından men-i muhakemesi yolunda karar alındığından, bu dosyadaki ....'ya atılı suç nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak .... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 1.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.