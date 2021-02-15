Baro Başkanı tepki çekti... Topbaş'ın ardından Gökçek'in ölümünü istedi
|15 Şubat 2021 10:55
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti.
Topbaş, dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.
Baro Başkanı, Gökçek'in ölümünü istedi
Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'pes' dedirtti.
AK Parti'den belediye başkanı seçilen Topbaş'ın görev yaptığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek'i hedef alan Balkan, "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" paylaşımında bulundu.
Balkan'ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Y. ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Bence Recep" ifadelerini kullandı.
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