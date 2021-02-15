YÖK'ten 100-2000 bursiyerleri hakkında mücbir sebep kararı!
Yükseköğretim Kurulu, 2020-2021 Güz ve Bahar döneminde Covid-19 nedeniyle kaydını donduran 100/2000 YÖK Doktora Burslusu öğrencilerin dondurma gerekçelerinin mücbir sebep sayılmasına karar verdi.
|15 Şubat 2021 14:01
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