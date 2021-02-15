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Villa turizmi ile tatilde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye'nin en büyük hacme sahip sektörlerinden biri olan turizm, pandeminin en çok etkilediği alanların başında geliyor. Tatil severlerin en büyük endişesi çocukları ve sevdikleri ile birlikte güvenli bir tatil geçirmek. Villa turizmi, bu yıl hem tatil severlere rahat bir nefes aldıracak hem de turizm sektörünü canlandıracak gibi görünüyor. Ülkemizde villa tatili, giderek yerleşik bir alışkanlık haline gelmeye başladı. En sevilen tatil beldelerinde ev konforunda tatil yapma imkanı veren tatil evleri, güvenli bir çemberde tatil yapma imkanı da sunuyor.
 15 Şubat 2021 11:01
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Villa turizmi ile tatilde yeni bir dönem başlıyor

Hellovillam'ın kurucusu Sercan Korkuç, "Kiralık tatil villası talebi 2020 yaz aylarında 2019 yılına göre %700 arttı. Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde ise bir önceki yıla göre erken rezervasyon talepleri %55 artış gösterdi. Bu da bize 2021 yaz döneminde villa tatili yapmak isteyen tatilcilerin, ev konforunda korunaklı tatil yapmak için villalar tükenmeden yerlerini ayırtmak istediklerini gösteriyor" diye belirti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Nisan ayı itibariyle Akdeniz ve Ege'nin belirli bölgelerinden başlanarak turizm sezonu açılacak. Yerel işletmelerin de tüm bu süreçte pandemi kurallarına uygunluğu denetlenecek ve tatil severlerin gönül rahatlığı ile tatil yapabilmesi sağlanacak. Lüks tatil tesislerini aratmayan imkanlarıyla kiralık tatil villası hizmeti veren Hellovillam - Kiralık Villa Dünyası sloganı ile Kaş, Belek, Kalkan, Fethiye ve Bodrum gibi en popüler destinasyonlarda güvenli tatili mümkün kılıyor.

Güvenli ve İzole Tatilin En Konforlusu

Bu yeni anlayışın önümüzdeki yıllarda Türkiye turizminin büyük bir alanını kaplayacağı bekleniyor. 2020'nin başlarından itibaren herkesin endişe duyduğu izole olmak ama aynı zamanda sağlıklı bir şekilde hayatın içinde kalmak çok da kolay değil. Sadece size ait bir alanda tatilden beklentilerinizi karşılarken, bulundunuz bölgenin tüm güzelliklerini yaşamak için istediğiniz zaman sosyalleşebileceğiniz bu villalarda izole ve güvenli tatil oldukça kolay.

Pandemi kurallarına uygun tatilin en önemli noktalarından biri de hijyen konusu. Villa tatilini diğer alternatiflerinin önüne taşıyan bir diğer özellik villalarda yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemi. Salgın riskine karşı villaların dezenfekte edilmesinin önem kazandığını belirten Korkuç, pandemi döneminde dezenfeksiyon talebinin arttığının altını çizdi. Konukların bu talebini karşılamak için global altyapıya sahip Tur Assist ile iş birliği yaparak, villaların rutin temizliklerinin yanı sıra düzenli olarak dezenfekte edildiğini açıkladı.

Misafirlerinin sağlık ve güvenliğini önceliği olarak belirleyen Hellovillam, bünyesindeki tüm villalarda her misafir öncesinde detaylı bir şekilde temizlik yapılmasını sağlıyor. En çok temas edilen alanlar başta olmak üzere villada bulunan oda ve bölümler özel olarak dezenfekte ediliyor. Tüm bunların yanı sıra villada bulunan özel havuz ve bahçe temizliği her gün yapılıyor.

Yeni Tatil Anlayışı Sunan Tatil Villaları

Geleneksel tatil anlayışından farklı olarak villa tatili, hem konforu hem de özgürlüğü bir arada sunduğu için tatil severlerin dikkatini çekiyor. Lüks otel standartlarına sahip bu villalar, tatiliniz sırasında ihtiyaç duyacağınız her şeye sahipken bir yandan da zamanınızı yönetmeyi tamamen sizin elinize bırakıyor. Villalarda, çocuk havuzundan jakuziye, saunadan kapalı yüzme havuzuna kadar birçok özellik bulunuyor. Evcil hayvanlarınızla birlikte tatil yapma imkanı veren tatil villaları, geleneksel tatil anlayışını kişisel ihtiyaç ve beklentilere göre özelleştirilmiş bir boyuta taşıyor.

Geçtiğimiz bir yıl ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca değişen yaşam koşullarına uyum sağlayan villa turizmi, pandemi ile birlikte büyük talep görmeye devam ediyor. Kiralık tatil villaları, geleneksel tatil anlayışlarından sıyrılarak kişisel alan ve özgürlükler konusunda herkes için farklı çözümler sunuyor. Korunaklı havuz ve bahçe bölümleri ile muhafazakar ihtiyaçlara cevap verirken, balayı villaları ile yeni evlenen, güvenli ve romantik balayı için arayış içinde olan çiftlere geniş alternatifler sağlıyor.

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