Doların ardından altın da düştü: 407 TL
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.
|15 Şubat 2021 17:25
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|411,20
|411,40
|407,00
|407,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.710,00
|2.731,00
|2.683,00
|2.704,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|375,00
|379,00
|371,20
|375,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.648,00
|2.668,00
|2.621,00
|2.641,00
|Yarım Ziynet
|1.324,00
|1.334,00
|1.310,00
|1.320,00
|Çeyrek Ziynet
|662,00
|667,00
|655,00
|660,00
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