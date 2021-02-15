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Doların ardından altın da düştü: 407 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.
 15 Şubat 2021 17:25
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Doların ardından altın da düştü: 407 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,20411,40407,00407,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.710,002.731,002.683,002.704,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00379,00371,20375,20
Lira(Tam) Ziynet 2.648,002.668,002.621,002.641,00
Yarım Ziynet 1.324,001.334,001.310,001.320,00
Çeyrek Ziynet 662,00667,00655,00660,00
Anadolu Ajansı
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