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Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen:- "İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir"
 15 Şubat 2021 11:06
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Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor

- Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye'de kar beklenmiyor." dedi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kar yağışının cumartesi akşamı başladığını ve yağmaya devam ettiğini söyledi.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların pek düşmediğini belirten Şen, "Bundan dolayı da kar pek çok yerde tutmadı. Ama bugün ve yarın karın yerde tutma ihtimali sıcaklıklar düşerse var." diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bugünden itibaren doğuya doğru kayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün kıyı Ege'de kar yağışı kesiliyor. Ama doğuda da kar yağışı etkili olmayacak. Şu anda Doğu Karadeniz'de yağmur var. Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye'de kar beklenmiyor. Ayrıca kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde bugün ve yarın zirai don tehlikesi baş gösterebilir. Perşembe ve cuma günü de Çukurova Bölgesi'nde zirai don tehlikesi olabilir."

- "Kar yağışı İstanbul'un su sorununa 'aşı' gibi geldi"

Şen, kar yağışının yağmurdan çok daha önemli olduğunun altını çizdi.

Kar yağışının İstanbul'un barajları için çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı İstanbul'un su sorununa 'aşı' gibi geldi. Kar yağışı yavaş yavaş toprağı çektiği için yer altı sularına gitme ihtimali daha fazla. İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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