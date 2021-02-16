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KDK'dan mevzuata aykırı öğretim görevlisi alımına iptal tavsiyesi!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından mevzuata aykırı şekilde yapılan öğretim görevlisi alımı hakkında iptal tavsiyesi verdi!
 16 Şubat 2021 00:06
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KDK'dan mevzuata aykırı öğretim görevlisi alımına iptal tavsiyesi!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı Öğretim Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak" şartı aranmıştır.

Üniversite tarafından ön değerlendirme ve giriş sınavı sonucunda, ilanda yüksek lisans mezunu olmasına rağmen, kazanan adayın bu şartı taşımadığı, ilgili alanda tecrübesinin bulunduğu şikayetiyle, aynı durumda olmasına rağmen ön değerlendirmede elenen aday tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur.

İlgili üniversite, söz konusu programın kişinin iş tecrübesine sahip olduğunu ileri sürerek adayın atamasının uygun olduğunu ifade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; her ne kadar ilgili üniversite tarafından tecrübe sahibi olma şartının "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde açıkça yer aldığı ifade edilmiş olsa da, söz konusu şartın mevzuatta açıkça öngörülmesinin ilgili idarenin yine aynı Yönetmelik hükmü ile ilanlarda tecrübe şartının hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun belirtilmesi gerektiği şeklinde öngörülen emredici hükme uyma yükümlülüğünü bertaraf etmediği, emredici mevzuat hükmüne uyulmadığı gerekçesiyle, akademik kadro ilanı ile ilan sonucu yapılan atama işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmış; atama işleminin ivedilikle geri alınması gerektiği belirtilmiştir.

KDK KARAR ÖZETİ

Başvuran, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 24.12.2019 tarihli akademik personel alımı ilanında Teknik Bilimler MYO/ Sivil savunma ve itfaiyecilik programı için ilan şartı olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmak şartının öngörüldüğünü, daha sonra 15.12.2019 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucu olarak açıklanan listede . adlı kişinin başvurusunun 'Yüksek lisans mezunu olmaması' gerekçesiyle reddedildiğini, buna rağmen aynı listede yer alan ve aynı şekilde şartları taşımayan, yüksek lisans mezunu olmayan, ön değerlendirmeyi geçememesi gereken . isimli kişinin ise ön değerlendirmeden geçirilerek bilim sınavına kabul edildiğini ve kadroyu kazandığının ilan edildiğini, ilan metninde yer alan şartlara haiz olmamasına rağmen ön değerlendirmeden geçirilerek, kadroyu kazandığı ilan edilen kişinin şartları sağlamadığını konu edinen dilekçeyi ilgili Kuruma verdiğini, cevap olarak söz konusu kişinin iş tecrübesine sahip olmasının ileri sürüldüğünü, ancak iş tecrübesi alımda yeterli olacak idiyse ilan şartlarında kurumun iş tecrübesi bulunanların da başvurabileceğini belirtmesi ve başvurabilecek diğer kişilerin hakkını gasp etmemesinin gerektiğini, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte iş tecrübesine ilişkin hüküm bulunduğunu, bu şekilde alım yapacak bütün üniversitelerin bunu ilan şartlarında özellikle belirttiğini, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin ise kendi koyduğu ilan şartlarını yok sayarak başvuran ve başvuramayan birçok kişinin hakkını gasp ettiğini, bu alımın başından sonuna hukuka aykırı olduğunu iddia ederek ilgili ilan kadrosunun iptal edilmesini talep etmiştir.

Kurumumuzca yapılan inceleme sonucunda, akademik kadro ilanında "tecrübe sahibi olma" şartına açıkça yer verilmemesine rağmen, ilan edilen kadroya ataması yapılan kişinin iş tecrübesine sahip olma şartını sağlaması nedeniyle bilim sınavına kabul edildiği ve söz konusu kişinin bilim sınavını kazanarak söz konusu kadroya atamasının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, her ne kadar ilgili idare tarafından tecrübe sahibi olma şartının Yönetmelik hükümlerinde açıkça yer aldığı ifade edilmiş olsa da, söz konusu şartın mevzuatta açıkça öngörülmesinin, ilgili idarenin yine aynı Yönetmelik hükmü ile ilanlarda tecrübe şartının hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun belirtilmesi gerektiği şeklinde öngörülen emredici hükme uyma yükümlülüğünü bertaraf etmediği değerlendirilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle, ilanlarda tecrübe şartının hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun belirtilmesi gerektiği şeklinde öngörülen emredici mevzuat hükmüne uyulmadığı gerekçesiyle, ilgili idare tarafından tesis edilen akademik kadro ilanı ile ilan sonucu yapılan atama işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak şikayet konusu akademik kadro ilanı ile ilan sonucu yapılan atama işleminin ivedilikle geri alınması ve ilanın ilgili Yönetmeliğin emredici hükmüne uygun olarak yenilenmesi gerektiği hususunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir
Memurlar.Net
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