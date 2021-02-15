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Tokat'ta, öğrencilere okulun ilk günü kolonya ve şekerli karşılama

TOKAT'ta 6 ilçede ve köylerdeki 447 okulda, 14 bin 169 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.
 15 Şubat 2021 11:26
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TOKAT'ta 6 ilçede ve köylerdeki 447 okulda, 14 bin 169 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler, okulun ilk gününde kolonya ve şeker ile karşılandı.

Tokat İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine bağlı olarak, bugün itibariyle il genelinde merkez dahil 7 ilçede kırsal alanlarda seyrek nüfuslu yerleşim bölgelerindeki ilkokul, ortaokul ve ana sınıflarında 5 günlük yüz yüze eğitime başladı. Tokat'ta 447 okulda 14 bin 169 öğrenci sabah ders başı yaptı. Güryıldız Şehitler İlkokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından kolonya ve şeker ile karşılandı.

2020-2021 Öğretim yılının bugün itibari ile başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan, "Bugün itibari ile ilimiz genelinde 447 okul, 14 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladılar. İlimizde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sadece belde ve köyler değil nüfusu az olan seyreltilmiş 6 ilçemizde, bu ilçelerin nüfusu 6 binin altında olan ilçeler buralarda da eğitim öğretime başlıyoruz. Eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Eğitim-öğretim yılı başlarken öğrencilerimizin okullarını özlediklerini öğretmenlerinde öğrencileri özlediklerini görüyoruz. Biz bugün burada öğrencilerimizi şekerlerle, kolonyalarla karşıladık. Gün öncesinden okullarımızın temizlik, hijyen, tüm dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde okullarına bugün itibari ile başlayacaklar" dedi.

Öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşları ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
DHA
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