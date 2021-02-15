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'Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin'

"'Terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin"
 15 Şubat 2021 11:47
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'Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitlerin acısının derinden hissedildiği günlerde, "Terör nereden gelirse gelsin" diyerek katillere perde olanların kendilerine vereceği hiçbir dersin bulunmadığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak edememesi pek tabiidir."
Anadolu Ajansı
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