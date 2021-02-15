Balıkesir merkezli 20 ilde 46 şüpheliye PKK/KCK'dan gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|15 Şubat 2021 11:56
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Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
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