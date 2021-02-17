Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi

2018 yılında, 703 sayılı KHK ile bakanlık teşkilat yapıları değişti ve bazı bakanlıklar birleştirildi.

Birleştirilen bakanlıklardan birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı idi.

Ancak, düzenlemeler 9 Temmuz 2018'de yapılmasına rağmen, birleştirilen ismiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hala ne görevde yükselme ne de atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılamamıştır.

Bir çok kurum, personel memnuniyetini sağlamak için görevde yükselme sınavlarını açarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yönetmeliği dahi değiştirememiştir.

Bakanlık personeli, mevzuat değişikliklerinin yapılmasını ve görevde yükselme sınavı açılmasını talep etmektedir.