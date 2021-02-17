1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018 yılının Temmuz ayında oluşturulmasına rağmen, aradan geçen 2,5 yılda kurumun ne görevde yükselme yönetmeliği değişti ne de atama ve yer değiştirme yönetmeliği...
 17 Şubat 2021 10:02
+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi

2018 yılında, 703 sayılı KHK ile bakanlık teşkilat yapıları değişti ve bazı bakanlıklar birleştirildi.

Birleştirilen bakanlıklardan birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı idi.

Ancak, düzenlemeler 9 Temmuz 2018'de yapılmasına rağmen, birleştirilen ismiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hala ne görevde yükselme ne de atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılamamıştır.

Bir çok kurum, personel memnuniyetini sağlamak için görevde yükselme sınavlarını açarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yönetmeliği dahi değiştirememiştir.

Bakanlık personeli, mevzuat değişikliklerinin yapılmasını ve görevde yükselme sınavı açılmasını talep etmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜİK görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
16 Şubat 2021 08:22		 Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?
16 Şubat 2021 02:12
Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?
13 Şubat 2021 10:44		 Uzlaştırmacı sınavı bu sınav ile çakışıyor
11 Şubat 2021 10:55
Memurlar.net üyelik hesabınıza 2. maili ekleyebilirsiniz
10 Şubat 2021 16:04		 Atama izni istisnalarında değişenler
09 Şubat 2021 17:45
MEB yönetici görevlendirme sınavında Türkçe ve Matematik sorulmayacak mı?
06 Şubat 2021 14:05		 CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
06 Şubat 2021 12:23
Üniversite personeli YÖK'ten merkezi GYS açmasını bekliyor!
04 Şubat 2021 14:04		 2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler
04 Şubat 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
10:40 - 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kidi 1
dezenfektan 2
su testisi su yolunda kırılır 1
Perry Mason 1
14.02.2021 galatasaray kasımpaşa futbol maçı 1
Kripto para 1
Demir eksikliği 2
ağaçlandırmak 2
aynı içeriklere verilen farklı tepkiler 3
katalizör 2
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam