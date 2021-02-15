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Afyonkarahisar'da belediye otobüsü devrildi: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
|15 Şubat 2021 12:02
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Ömer Azbay (44) idaresindeki 03 VP 801 plakalı belediye otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada, yolculardan Harun Gül (48) ile Beytullah Özbay (56) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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