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ÖSYM, 2020/7 KPSS yeniden tercih sonuçlarını neden açıklamıyor?

ÖSYM Başkanlığı, başvuruları 27 Ocak'ta sona eren 2020/7 yeniden KPSS yerleştirme sonuçlarını neden açıklamıyor.
 15 Şubat 2021 12:06
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ÖSYM, 2020/7 KPSS yeniden tercih sonuçlarını neden açıklamıyor?

ÖSYM Başkanlığı, "Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına Yeniden Yerleştirme Yapılması"na dair duyuruyu 21 Ocak'ta yayımlamış ve başvuruları 21 ila 27 Ocak arasında almıştı.

Bu tercih işlemlerinin, mahkeme kararı nedeniyle yapıldığı açıklanmış ve sadece 2020 yılındaki yerleştirmelere başvurmayan kamuda çalışanlara tercihte bulunma hakkı verilmişti.

Ancak aradan 20 günlük bir süre geçmesine rağmen, ÖSYM Başkanlığı, 2020/7 KPSS yeniden yerleştirme sonuçlarını açıklayamamıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin çok az sayıda adayı ilgilendiren tercih sonuçlarını neden bu kadar geciktirdiğini merak ediyor.
Memurlar.Net
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