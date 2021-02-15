TÜİK Başkanı görevden alındı
|15 Şubat 2021 12:34
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Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkan değişti.
TÜİK'ten yapılan açıklamada başkanlığa Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı duyuruldu.
AHMET KÜRŞAD DOSTOĞRU KİMDİR?
1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.
2009 yılında Merkez teşkilatımız bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı.
Daha önceki başkan da vekaleten atanmıştı
Önceki başkan Muhammed Cahit Şirin de kurumun başkanlığına vekaleten atanmıştı. Şirin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına 22 Mayıs 2020 tarihinde getirilmişti.
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