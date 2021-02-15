1. sınıf öğrencisinin ölümünde, 6 memura hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, okul müdürü Abdulkadir P, müdür yardımcısı Ebubekir Ç, öğretmenler Ali Osman D. ve Apaydın A. ile Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan Fatma Ş. ve Koray H, sanık olarak yer aldı.

İddianamede tüm sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıla kadar hapis istendi. Sanıklardan Abdülkadir P. hakkında ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Köksal'a ilk müdahaleyi yapan doktor hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu genelgesinde, okul kantinlerinde satışı uygun olmayan gıdalar arasında çikolata türlerinin bulunduğu belirtildi.

Okulda faaliyet gösteren kantin gibi yerlerin resmi kontrolünün tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrolörlerince yapılacağı bildirilen iddianamede, genel denetiminin ise okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyon tarafından ayda en az bir kez denetim formuna uygun olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mert Yağız Köksal'ın çikolata yerken rahatsızlanarak vefat ettiği vurgulanan iddianamede, denetim görevlerini gerekli şekilde yerine getirmedikleri anlaşılan 6 şüphelinin "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçunu işledikleri bildirildi.

İddianamede, okul müdürü Abdulkadir P'nin ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçunu işlediği belirtildi.

- "Boğazına bir şey kaçtığını söyledim"

İddianamede ifadesine yer verilen okul müdürü Abdulkadir P, saat 08.45 sularında öğretmenler odasından çıktığı sırada temizlik görevlisi Sıddık Kalender'in "müdürüm" diyerek bağırdığını, Mert Yağız Köksal'ı ayağa kaldırmaya çalışan görevliye ne olduğunu sorduğunu, görevlinin "Bilmiyorum, çocuk boğazını gösterdi, konuşamıyordu." karşılığını verdiğini söyledi.

Sıddık Kalender'in çocuğu karnından tutarak sırtını sıvazladığını anlatan Abdulkadir P, ağzından köpük gelen ve dudakları moraran çocuğu, sara nöbeti geçirdiğini zannederek okulun yakınındaki Şefkat 1 No'lu Sağlık Ocağı'na götürdüklerini bildirdi.

Sağlık ocağındaki müdahale sırasında ambulans geldiğini ve çocuğun hastaneye götürüldüğünü dile getiren Abdulkadir P, içi çikolata dolu şırınga şeklindeki tüpü okul kantininde ve öğrencilerde olay gününe kadar görmediğini savundu.

Müdür Yardımcısı Ebubekir Ç. ise olay sırasında okulun üst katlarında bulunduğunu, öğrencinin rahatsızlığını ve sağlık ocağına götürüldüğünü duyduğunu, bunun üzerine hemen sağlık ocağına gittiğini, ardından da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçtiklerini söyledi.

Ebubekir Ç, kantinin İlçe Tarım Müdürlüğünden yetkililer tarafından denetlendiğini, herhangi bir yasak maddeye rastlanmadığını öne sürdü.

Gıda kontrolörleri Fatma Ş. ve Koray H, ise okul kantininde ilgili kanun kapsamında denetim yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini, MEB genelgesine göre satışa uygun olmayan gıda denetimden ilçe ekiplerinin yükümlü olduğunu, kendilerinin ilçe denetim ekibinde bulunmadığını savundu.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen öğretmen Olcay F. ise Mert Yağız Köksal'a ilk müdahalenin yapıldığı sağlık ocağına giderek görevlilere çocuğun boğazına bir şey kaçtığını söylediğini bildirdi.

Öğrencilere Köksal'a ne olduğunu sorduğunu belirten Olcay F, "Arkadaşları yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçtığını söylediler. Bu haber üzerine sağlık ocağına giderek görevlilere çocuğun boğazına bir şey kaçtığını söyledim. Tekrar sınıfa döndüğümde 'Çikolata nasıl bir şeydi, burada mı?' diye sordum. Çocuklar da bana şırınga şeklindeki çikolata ambalajını verdiler. Ben de bunu ambulans görevlilerine verdim." dedi.

- Olayın geçmişi

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturmada görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce, kantin işletmecisi Neşe Y. ile ürünün dağıtımını yapan firma sahibi Yunus T. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.