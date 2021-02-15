Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, aşı rakamları hakkında bir açıklama yaptı.
|15 Şubat 2021 12:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.
Bugün 500.000den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
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