Elazığ'da terör örgütü PKK operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
|15 Şubat 2021 12:58
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP'lilerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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