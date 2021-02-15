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EGM'den şehit polis memuru ile ilgili 'ihraç' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit olan polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
 15 Şubat 2021 13:11
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EGM'den şehit polis memuru ile ilgili 'ihraç' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit olan polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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