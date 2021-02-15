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'Balyoz Planı' davasının son sanığı Ali Göznek de beraat etti

AYM'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen ve 236 sanığın beraat ettiği "Balyoz Planı" davasında yakalanamadığı ve savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyası ayrılan albay Ali Göznek'in de beraatine karar verildi.
 15 Şubat 2021 13:15
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'Balyoz Planı' davasının son sanığı Ali Göznek de beraat etti

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen ve 236 sanığın beraat ettiği "Balyoz Planı" davasında yakalanamadığı ve savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyası ayrılan albay Ali Göznek'in de beraatine karar verildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Göznek katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Kasım 2011 tarihinde yazılan iddianame ile sanık Ali Göznek'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yeniden yargılama sırasında sanık Ali Göznek'in yakalanamadığı ve savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrıldığı belirtilen mütalaada, Göznek hakkındaki dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya başlandığı bilgisi verildi.

Mütalaada, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince "Balyoz Planı" davasına ilişkin yeniden yapılan yargılama neticesinde sanık Ali Göznek haricindeki 236 sanık hakkında beraat kararı verildiği, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanık haricinde verilen beraat kararlarının ise kesinleştiği vurgulandı.

Sanık Ali Göznek'in yargılama aşamasında alınan savunmasına da yer verilen mütalaada, sanığın "Benim hakkımda yargılamayı yapan kişiler ve iddianameyi düzenleyen savcı, gerçek hakim ve savcılar değildir. FETÖ soruşturmaları bunu aşikar kılmıştır. Diğer sanıklar atılı suçlamalardan beraat etmişlerdir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, sanık Ali Göznek hakkında hazırlanan iddianameye de yer verilerek, sanıkların Ege'de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan "Burak alt çalışma grubu" içinde yer aldıkları, toplantılar düzenleyerek konuşulan konuları tutanak düzenlemek suretiyle kayıt aldıkları, bu nedenle Göznek hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" ettiği iddiası ile cezalandırılması istendiği açıklandı.

Sanık Ali Göznek'in yardımcı deniz subayı olduğu kaydedilen mütalaada, uzmanlığının lojistik ve ikmal konularında olduğu, 1 Ordu Komutanlığında icra edilen seminere katılmadığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olmayıp, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu vurgulandı.

Sanık Ali Göznek'in itham edildiği Ege Denizi'nde bulunan adalarla ilgili eylem planlarını organize ve icra etmek için oluşturulan Burak alt çalışma grubunda görevlendirildiğine ilişkin iddiada yer alan tüm sanıkların beraat ettiği ve hakkındaki tüm hükümlerin kesinleştiği vurgulandı.

Mütalaada, yeniden yapılan yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarına da vurgu yapılarak , "Dijital veriler içerisinde bulunan belgelerde yer, zaman, kişi yönünden birçok çelişkinin olduğu, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ait bilgilerin olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Suça konu dijital veriler içinde son kayıt tarihinin 2003 yılı olarak görülmesine rağmen bilirkişi raporlarına göre 2009 yılına ait birçok unsur bulunduğu kaydedilen mütalaada, "Dijital verilerin güncellendiği kabulü olanaklı değildir. Yine aynı nedenlerle dijital verilen herhangi bir soruşturma halinde delil değerinin yitirilmesi için sanıklar tarafından kasıtlı olarak değiştirildiğinin kabulü mümkün görülmemiştir. ifadelerine yer verildi.

Mütalaada, Balyoz Planı davasının başlamasına konu dijital verilerin veri bütünlüğünün bozulduğu, sanıklar ile dijital veriler arasında illiyet bağının kurulmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla dijital verilerin delil vasfının bulunmadığı gerekçeleriyle sanık Ali Göznek hakkında üzerine atılı suçtan beraat kararı verilmesi talep edildi.

Söz verilen sanık Ali Göznek'in avukatı Kemal Nevzat Güleşen ise, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Göznek'in atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğinden, ayrıca şüpheden sanık yararlanır ilkesince beraat kararı verilmesine karar verdi.

- Balyoz Planı davasında 236 sanık beraat etmişti

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanık Ali Göznek'in dosyasını ise yakalanamadığı ve savunması alınamadığı gerekçesiyle ayırmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası halen Yargıtay'da bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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