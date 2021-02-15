Bakan Soylu'dan, Uygur Türkleri için açıklama
|15 Şubat 2021 13:22
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uygur Türklerinin milletin ve devletin teminatında olduğunu belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından "Ucuz sosyal medya manipülasyonlarına" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Uygur Türklerinin, Türkiye'de "al bayrak ve gök bayrak" gölgesinde hür olduklarını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Uygur Türklerine yapılan hizmetlerin şeref olduğunu vurguladı.
Soylu, "Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır." ifadelerini kullandı.
Uygur Türklerinin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine, çektikleri eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olma konusunda hassasiyetleri bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, Genel Başkanı'na yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
15 Şubat 2021 19:40
|AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
15 Şubat 2021 19:37
|Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek
15 Şubat 2021 19:26
|Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez
15 Şubat 2021 19:20
|Fahrettin Altun'dan, kendisini hedef alan HDP'ye tepki
15 Şubat 2021 17:48
|Türkiye'den ABD'ye PKK katliamına ilişkin açıklama tepkisi
15 Şubat 2021 16:59
|Erdoğan'ın havaalanı inşaatını Karadeniz şivesiyle anlatması, salonu güldürdü
15 Şubat 2021 16:15
|İki bakan TBMM'de Gara operasyonunu anlatacak
15 Şubat 2021 15:51
|Erdoğan: Meclis'te işin gerçeğini anlatacağız
15 Şubat 2021 14:05
|Şehit cenazesinde, Meral Akşener'in çelengine tepki
15 Şubat 2021 13:42