Bakan Soylu'dan, Uygur Türkleri için açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uygur Türklerinin milletin ve devletin teminatında olduğunu belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından "Ucuz sosyal medya manipülasyonlarına" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Uygur Türklerinin, Türkiye'de "al bayrak ve gök bayrak" gölgesinde hür olduklarını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Uygur Türklerine yapılan hizmetlerin şeref olduğunu vurguladı.

Soylu, "Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır." ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerinin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine, çektikleri eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olma konusunda hassasiyetleri bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, Genel Başkanı'na yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."