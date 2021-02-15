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Ali Yalçın: İLKSAN, öğretmenlik mesleğinin imajına zarar verdi

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Zayıf ve güçsüz mali varlığı, yanlış varsayımlarla yanlış işler yapmaktaki ısrarı yüzünden İLKSAN, en başta öğretmenlik mesleğinin imajına zarar vermiştir"
 15 Şubat 2021 13:33
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Ali Yalçın: İLKSAN, öğretmenlik mesleğinin imajına zarar verdi

Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı "Geçmişi ve Gerçekleriyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)" raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, İLKSAN'ın dünden bugüne karşı karşıya kaldığı mali, hukuki ve yönetsel tüm sorunların derinlemesine ve bilgiye dayalı somut verilerle tespit edildiği raporu, basın toplantısıyla paylaştığı bildirildi.

Buna göre, sandığın son 10 yıllık faaliyet raporları üzerinden mali tabloların incelendiğini aktaran Yalçın, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının verileri ile İLKSAN'ın kamuoyuyla paylaştığı sınırlı verilerin karşılaştırılarak analizlerinin yapıldığını belirtti.

Ortaya çıkan sonuçlardan bütünsel bir bakış açısı geliştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Yalçın, "Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik, sandığın kuruluşu, amaçları, kayyum yönetiminden yeniden yapılanmaya uzanan serüveni, mali gücünün ne durumda olduğu ve nereye doğru yol aldığı gibi hususların yanı sıra sandığın yönetiminde rol alan aktörlerin sorumlulukları raporumuzda ele alınmıştır." ifadesini kullandı.

Yalçın, İLKSAN'da tespit ettikleri temel sorunlar ile sandığın başarısızlık sebeplerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eskimiş sistem ve zihniyet, sandığın liyakatli ellerde olmaması, üretim ekonomisi yerine basit faizciliğin tercih edilmesi, saydamlık yerine gizliliğin esas alınarak denetimden kaçılması. 2019 yılı verilerine göre İLKSAN'ın toplamda 1,9 milyar lira varlığı bulunmaktadır. Bunun 1,3 milyarı ikraz alacaklarında, 517 milyonu banka hesaplarında ve 121 milyonu da bina, arsa ve diğer varlık kalemlerinde bulunmaktadır. Sandığın elde ettiği tüm gelirlerinin yüzde 98,5'i faizden oluşmaktadır.

Eğitim-Bir-Sen olarak itirazımız, üretimden, yatırımdan kaçan, ülkemiz için neredeyse sıfır istihdam yaratan, milli gelire herhangi bir katkı sunmayan, katma değer oluşturmayan, faiz kısır döngüsüyle zincirlenmiş olan sandığın mevcut tasarımına, işletme sistemine ve yönetim tarzınadır. Zayıf ve güçsüz mali varlığı, yanlış varsayımlarla yanlış işler yapmaktaki ısrarı yüzünden İLKSAN, en başta öğretmenlik mesleğinin imajına zarar vermiştir. İLKSAN'da nitelikli bir değişim ve yapısal bir dönüşüm gerçekleşmelidir."

Yalçın, "1,9 milyar liralık varlığıyla İLKSAN'ın zayıf yanlarından biri burayı yöneten aklın en ufak eleştiriye dahi tahammül edememesi, gerçekleri ifade eden farklı fikirlerden yararlanamaması, Sandığı başarısız ve yetersiz bulanlara, kurumun daha iyi olması gerektiğini savunanlara karşı makul olmaması, tarafsızlığını muhafaza etmemesidir. Üyelerin menfaatini önceleyen olgunluk ve eğitimciye yakışan vakar sergilenmemektedir." ifadelerini kullandı.

İLKSAN'ın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri yanında tamamlayıcı mesleki emeklilik kurumu olma iddiasını doğrulamak için, sandığı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının aktüeryal değerlendirmesine tabi tutmak gerektiğini belirten Yalçın, hazırlanan raporların genel kurula sunulması, kurumun aktüeryal kazanç/kayıp tutarının kamuoyuyla paylaşılmasını önerdi.

Anadolu Ajansı
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