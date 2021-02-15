Şehit cenazesinde, Meral Akşener'in çelengine tepki
Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen er Sedat Sorgun'un cenaze töreninde gerginlik yaşandı.
|15 Şubat 2021 13:42
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Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Cenaze namazı öncesi şehidin yakını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelengi görünce sinirlendi.
"BUNU KALDIRIN"
Çelengi kırmaya çalışan yaşlı adam, "Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın." diyerek tepki gösterdi.
Yaşlı adam, çevredeki yakınları tarafından sakinleştirildi.
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