Korona tedavisi gören usta oyuncu entübe edildi
Corona virüs tedavisi gören usta oyuncu Toygun Ateş entübe edildi.
|15 Şubat 2021 18:09
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Film çekimleri esnasında corona virüse yakalanan Toygun Ateş, entübe edildi.
Müzisyen Onur Akay, Ateş'in Ateş hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yattığını bana söylediler."
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