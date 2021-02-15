1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Meclis'te işin gerçeğini anlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı. Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.
 15 Şubat 2021 14:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teörristler alçakça bir katliam yaptı. Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyodunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bizim güvenlik güçlerimizle savaştılar. Artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız.

"BOMBA VAR SİLAH VAR AMA ÇAKI YOK"

Son harekatımızda bu gerçeği bir kez daha gördük. Askerimzin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Üstadımızın tabiriyle bunlar alçak değil çukur. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi buradan kaçış olmadığını anlayınca sözde lider durumda olanı... Şu anda Malatya'ad bütün tetkikler yapılıyor. Aileleri gelip görsün istedik. Bu masumların kanı Irak ve Suriye'de sempati destekleyen herkesin eline bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yoktu diyor. Bomba var silah var ama çakı yok.

"SOSYAL MEDYA MECRALARI DA SORUMLU"

Bu Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlaradır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz.

"BIDEN BUNLARI İYİ TANI"

Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya işçiden öğretmene çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
15 Şubat 2021 19:40		 AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
15 Şubat 2021 19:37
Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek
15 Şubat 2021 19:26		 Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez
15 Şubat 2021 19:20
Fahrettin Altun'dan, kendisini hedef alan HDP'ye tepki
15 Şubat 2021 17:48		 Türkiye'den ABD'ye PKK katliamına ilişkin açıklama tepkisi
15 Şubat 2021 16:59
Erdoğan'ın havaalanı inşaatını Karadeniz şivesiyle anlatması, salonu güldürdü
15 Şubat 2021 16:15		 İki bakan TBMM'de Gara operasyonunu anlatacak
15 Şubat 2021 15:51
Şehit cenazesinde, Meral Akşener'in çelengine tepki
15 Şubat 2021 13:42		 Bakan Soylu'dan, Uygur Türkleri için açıklama
15 Şubat 2021 13:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - DSÖ, AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi19:40 - Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü19:37 - AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı19:35 - Yazıcıoğlu davasında 4 kamu görevlisine hapis cezası19:34 - İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi19:32 - Öğretmenler, Kovid-19 hastalarına psikolojik destek veriyor
19:26 - Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek19:20 - Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez19:18 - Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! 60 yaşındaki kadın icralık oldu19:15 - Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi19:08 - Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor18:58 - FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı
18:53 - TSK, Gara'da keskin nişancıların koruduğu mağarada teröristleri kıstırmış18:49 - Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı18:47 - İki tarih karıştırılıyor! Tonlarca gıdayı çöp yapan tarih18:35 - Bu ilde konut satışları 1 yılda yüzde 40 azaldı18:33 - Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı
18:25 - Yasa dışı yayın yapan 128 internet sitesine erişim engellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
EGM'den şehit polis memuru ile ilgili 'ihraç' iddialarına yalanlama
Memur, sözleşmeli personel ve adayları ilgilendiren iki kritik konu
TÜİK Başkanı görevden alındı
Kabinede 'kademeli esneme' gündeme alınacak
Doların ardından altın da düştü: 407 TL
İstenmeyen mesajların E- devlet'ten iptali için yarın son gün
YÖK Başkanı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim bu hafta netleşir
Profesörün iki yıllık rapor oyunu: Kamu görevinden çıkartılması istendi
Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
Listeler iletildi. Öğretmenler için aşılama başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stetoskop 1
13 şehidimiz var 7
susuz yaz 1
corona dönemi 3
insan sermayesi 3
sana adalet vadetmedik 1
film kalıpları 1
kısır döngü 2
göreslemek 2
Sözlük yazarlarının meslekleri 2
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam