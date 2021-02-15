Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
|15 Şubat 2021 14:45
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Şırnak'ta otomobili ile park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık toprağa verildi.
Şırnak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın (32) cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası Eliaçık'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Horuç Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Zeki ve Fadime Eliaçık oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kübra Eliaçık'ta eşinin cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Helallik alınmasının ardından Eliaçık'ın cenazesi Erenler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, özel harekat polisleri ile birlikte yakınları katıldı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Eliaçık'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.
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